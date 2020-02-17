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В России запустили цифровой сервис детальной проверки новостроек

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Сервис детальной проверки новостроек запущен в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) на портале наш.дом.рф, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ, выступающего оператором системы.

"Впервые ключевые документы отрасли переведены в цифровой машиночитаемый вид. В результате сформирована уникальная база пообъектных данных обо всех строящихся домах с привлечением дольщиков", - отметил директор системы Александр Лукьянов.

Теперь каждый желающий может проверить информацию по любому строящемуся дому. Это актуальность проектной декларации и фотографии хода строительства, полнота размещенного застройщиком комплекта документов, а также соблюдение компанией сроков ввода домов в эксплуатацию.

Кроме того, сервис предоставляет информацию о переносе плановых сроков строительства дома, доле распроданных квартир и средней цене квадратного метра в каждой конкретной новостройке.

Дополнительно указываются сведения о способе обеспечения обязательств застройщика, наличии заключения о степени готовности проекта или банке, в котором должны быть открыты эскроу счета.

ДОМ.РФ ЕИСЖС Александр Лукьянов

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