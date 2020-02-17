В Mediascope выяснили, что телевидение остается главным медиа в России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Телевидение остается главным по охвату медиа в России, несмотря на ежегодное снижение времени его просмотра в день.

Хотя бы раз в месяц его включали 98% жителей крупных городов в возрасте от 4-х лет, говорится в ежегодном отчете Mediascope по исследованию объема зрительской аудитории за 2019 год, который был предоставлен Роскомнадзору.

Согласно сообщению ведомства, ежедневно в прошлом году ТВ включали 66% населения. Если за последние три года показатели охвата значимо не изменились, то среднесуточное время просмотра постепенно сокращалось: в 2017 году оно составляло 242 минуты в день, в 2018 - 230 минут, в 2019 - 220 минут (с учетом телепросмотра на дачах).

По данным аналитической компании Eurodata TV, время линейного телепросмотра (в эфире на экране телевизора) сокращается во всем мире. При этом в России темпы снижения одни из самых низких по сравнению с другими странами.

"В 2019 году темпы падения времени просмотра замедлились - в том числе в силу того, что данные о телеаудитории были дополнены информацией о просмотре ТВ на дачах", - говорится в релизе. В среднем прирост от дачного просмотра к общему времени телепросмотра составляет 8% за год.

Кто в России больше всего смотрит телевизор

По данным телеизмерителя, чем старше зрители, тем больше времени они смотрят телевизор. В 2019 году зрители старше 54 лет тратили на просмотр ТВ каждый день в среднем 359 минут, зрители в возрасте 35 - 54 лет - 221 минуту, молодежь в возрасте от 18 до 34 лет - 132 минуты, а дети от 4 до 17 лет - 102 минуты.

Больше всего телевизор смотрят в Дальневосточном федеральном округе, где среднесуточное время просмотра по всему населению старше 4-х лет в 2019 году составило 248 минут. Меньше всего времени на телепросмотр тратят жители Северного Кавказа, где этот показатель составляет 200 минут.

Кроме того, россияне активнее стали смотреть телеконтент на вторых экранах. По словам исполнительного директора Mediascope Ксении Ачкасовой, которые привели в РКН, цифры показывают, что прирост от просмотра на вторых экранах в среднем небольшой, но по отдельным возрастным группам и передачам может достигать 30-40%.

Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отметил, что "с учетом текущего тренда на рост потребления видеоконтента в цифровой среде, одним из самых актуальных вопросов является создание единой универсальной системы измерения аудитории во всех средах".

В отчете представлены количественные показатели телепросмотра среди жителей российских городов с численностью населения более 100 тыс. человек в возрасте от 4-х лет. В 2019 году в отчет впервые были включены данные о телепросмотре на дачах (введены в коммерческую поставку с 1 августа 2019).