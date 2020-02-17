Любопытная косуля застряла в школьном заборе в Нижнекамске
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнекамске спасли молодую косулю, которая в понедельник забрела на школьный двор и, покидая его, застряла между прутьев забора, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.
Местные жители увидели беспомощное животное, и к его спасению подключились спасатели со специальными инструментами.
Косулю осмотрели специалисты республиканского госкомитета по биоресурсам, которые не обнаружили у нее серьезных повреждений, и животное отпустили на волю.
В Нижнекамске специалисты Госкомитета и МЧС спасли косулю На территории школы № 5 Нижнекамска специалисты Госкомитета по биоресурсам обнаружили косулю, которая застряла между прутьями забора и не смогла самостоятельно выбраться. ⠀ Помочь дикому животному удалось только при помощи специальных инструментов спасателей. Серьёзных травм косуля не получила, поэтому её сразу отпустили в дикую природу.