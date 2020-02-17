Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:29

Любопытная косуля застряла в школьном заборе в Нижнекамске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнекамске спасли молодую косулю, которая в понедельник забрела на школьный двор и, покидая его, застряла между прутьев забора, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Местные жители увидели беспомощное животное, и к его спасению подключились спасатели со специальными инструментами.

Косулю осмотрели специалисты республиканского госкомитета по биоресурсам, которые не обнаружили у нее серьезных повреждений, и животное отпустили на волю.

В Нижнекамске специалисты Госкомитета и МЧС спасли косулю На территории школы № 5 Нижнекамска специалисты Госкомитета по биоресурсам обнаружили косулю, которая застряла между прутьями забора и не смогла самостоятельно выбраться. ⠀ Помочь дикому животному удалось только при помощи специальных инструментов спасателей. Серьёзных травм косуля не получила, поэтому её сразу отпустили в дикую природу.

Публикация от ГКРТ по биологическим ресурсам (@gkbiort)

Нижнекамске

Новости

Почетный президент "Альфы" опроверг слухи о якобы причастности спецслужб РФ к убийству Хангошвили

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюремной больнице

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюремной больнице

Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"

Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"
Изменение Конституции

Володин назвал возможную дату второго чтения конституционных поправок

Ростехнадзор раскрыл причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В Волгограде задержали студента, нападавшего с ножом на учащихся вуза

У напавшего на прихожан храма в Москве была с собой марихуана

Новый коронавирус в Китае

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess

Россиянка заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');