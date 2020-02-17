Любопытная косуля застряла в школьном заборе в Нижнекамске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Нижнекамске спасли молодую косулю, которая в понедельник забрела на школьный двор и, покидая его, застряла между прутьев забора, сообщает Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

Местные жители увидели беспомощное животное, и к его спасению подключились спасатели со специальными инструментами.

Косулю осмотрели специалисты республиканского госкомитета по биоресурсам, которые не обнаружили у нее серьезных повреждений, и животное отпустили на волю.