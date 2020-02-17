Экс-полковник милиции погиб в госпитале МВД, обварившись горячей водой в душе

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России проводят служебную проверку по факту гибели отставного милиционера в госпитале министерства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в Главном клиническом госпитале МВД. Если по результатам служебной проверки руководство и персонал учреждения будут признаны виновными в случившемся, их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, добавила Волк.

МВД выражает соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел. "Его семье будет оказана необходимая помощь", - отметила Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД. Он проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.