Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:55

Экс-полковник милиции погиб в госпитале МВД, обварившись горячей водой в душе

Экс-полковник милиции погиб в госпитале МВД, обварившись горячей водой в душе
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В МВД России проводят служебную проверку по факту гибели отставного милиционера в госпитале министерства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в Главном клиническом госпитале МВД. Если по результатам служебной проверки руководство и персонал учреждения будут признаны виновными в случившемся, их привлекут к ответственности в соответствии с законодательством, добавила Волк.

МВД выражает соболезнование родным и близким ветерана органов внутренних дел. "Его семье будет оказана необходимая помощь", - отметила Волк.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что отставной полковник милиции получил несовместимые с жизнью ожоги от горячей воды, потеряв сознание в душе госпиталя МВД. Он проходил плановое обследование в кардиологическом отделении госпиталя МВД на северо-западе Москвы.

МВД Ирина Волк Москва

Новости

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

В ассоциации ветеранов "Вымпела" исключили подготовку спецназа для убийств за рубежом

В ассоциации ветеранов "Вымпела" исключили подготовку спецназа для убийств за рубежом

Почетный президент "Альфы" опроверг слухи о якобы причастности спецслужб РФ к убийству Хангошвили

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюремной больнице

Фигурант дела "краснодарских каннибалов" Бакшеев умер в тюремной больнице

Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"

Единороссы предложили разрешить властям регионов самим решать вопрос с "наливайками"
Изменение Конституции

Володин назвал возможную дату второго чтения конституционных поправок

Ростехнадзор раскрыл причину радиоактивного загрязнения под Ульяновском

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

В Волгограде задержали студента, нападавшего с ножом на учащихся вуза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');