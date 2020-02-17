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Минздрав опроверг сообщения о закрытии кабинетов стоматологов в поликлиниках

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Поправки в ведомственное положение об оказании первичной медико-санитарной помощи, утвержденные приказом Минздрава, не требуют закрытия кабинетов стоматологов и психологов в российских поликлиниках, сообщили в пресс-службе министерства.

Данный приказ обновляет требования к минимальному наличию в медучреждениях кабинетов и отделений в зависимости от численности прикрепленного населения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник. "Вместе с тем важно отметить, что приказ не лишает граждан возможности получения стоматологической помощи и не предписывает сокращать стоматологические кабинеты", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что главный врач поликлиники и региональные власти сами могут решать вопрос о том, нужны ли в медицинской организации отделения или кабинеты стоматологии. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения, кабинета или лаборатории утверждается в зависимости от того, сколько людей в них нуждаются.

Не предписывает новый приказ и закрытие кабинетов других специалистов, в частности, психологов, разъясняют в Минздраве. "Что касается других специалистов, о которых упоминается в сообщениях СМИ, то потребность в них устанавливается в зависимости от уровня и структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения и его плотности, удаленности населенных пунктов от медицинских организаций (обособленных структурных подразделений медицинских организаций), а также иных показателей, характеризующих здоровье населения", - говорится в сообщении.

Ранее в феврале в СМИ появилась информация о том, что приказ Минздрава от "О внесении изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению" приведет к изменениям в структуре поликлиник в стране - появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но якобы исчезнет ряд кабинетов, в частности, стоматолога, психолога и кабинеты отказа от курения.

Минздрав

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