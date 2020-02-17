В Ленобласти глава отдела полиции стал фигурантом дела о "крышевании" бизнесмена

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Во Всеволожском районе Ленинградской области двое высокопоставленных полицейских изобличены в получении взяток, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в понедельник.

Начальник одного из территориальных отделений полиции и его заместитель, по версии службы собственной безопасности, неоднократно получали незаконное денежное вознаграждение от коммерсанта из города Мурино.

Как сообщается, общая сумма взяток - 3,8 млн рублей, эти деньги фигуранты якобы получили за общее покровительство деятельности бизнесмена. Отмечается, что один из полицейских задержан.

По данному факту возбуждено дело о получении взятки (статья 290 УК РФ), материалы находятся в производстве областного управления СКР по Ленинградской области. Имена фигурантов не называются.

"В ГУ МВД России инициирована служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос об увольнении сотрудников полиции из органов внутренних дел. В случае установления вины, они понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства", - добавили в пресс-службе ведомства.