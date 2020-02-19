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Браконьеры избили госинспекторов заказника на Кубани

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В поселке Голубая Нива в Славянском районе Кубани рыбаки-браконьеры обругали и избили находившихся при исполнении госинспекторов Кавказского заповедника. Об этом рассказал представитель заповедника.

Нападение было совершено у реки Притока. Инспекторы там заметили несколько человек, которые ловили рыбу незаконным способом. В ходе выяснения обстоятельств "браконьеры нецензурно бранились, а после перешли к рукоприкладству". Побив проверяющих они уехали на автомобиле.

Инспекторы получили травмы, им пришлось взять больничный.

Ориентировка на напавших и на их автомобиль передана полиции, отметил представитель заповедника.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова является самой большой и старейшей особо охраняемой природной территорией на Северном Кавказе. Он является правопреемником Кавказского зубрового заповедника, учрежденного 12 мая 1924. Сейчас его площадь превышает 280 000 га, он расположен на территориях трех регионов - Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.

Кубань Голубая Нива Кавказский заповедник Притока

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