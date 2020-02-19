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Число погибших в ДТП пешеходов в России сократилось почти на 50% за 10 лет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Благодаря мерам по повышению безопасности на дорогах количество ДТП в России за 10 лет удалось сократить более чем на треть, число погибших пешеходов - почти на 50%, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Данные меры принимались в рамках реализации Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности на дорогах (с 2011 по 2020 года), сказал Колокольцев, выступая в среду на Третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения.

По его словам, показатель социального риска уменьшился на 40%. "Этого значимого результата удалось достичь в условиях интенсивного роста парка транспортных средств", - подчеркнул министр. При этом глава МВД отметил, что в абсолютных величинах смертность от дорожно-транспортных происшествий в мире продолжает расти.

"Приветствуем пути решения данной проблемы, предложенные в принимаемой сегодня Стокгольмской декларации, и поддерживаем этот документ. Отмечаем сделанный в декларации акцент на обеспечении межотраслевой координации и объединении усилий всего общества в борьбе за дорожную безопасность. В этом контексте согласны с необходимостью продлить срок реализации указанной задачи и активизировать работу по ее достижению к 2030-му году", - сказал Колокольцев.

Он добавил, что Россия готова делиться наработками в вопросах снижения смертности и травматизма от ДТП и укреплять международное сотрудничество в данном направлении.

МВД Владимир Колокольцев

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