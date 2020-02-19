В Минприроды пока не приняли решение об охоте на спящих в берлогах медведей

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Приказ о продлении разрешенного срока охоты на бурых медведей на 3 месяца, включая период, когда медведи в спячке, находится в стадии согласования с экспертным сообществом, окончательное решение еще не принято, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Там заявили, что внутри министерства профессиональный научно-технический совет проголосовал против продления срока охоты на медведя. В ведомстве заверили, что все мнения будут учтены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минприроды РФ подготовило внесение изменений в приказ "Об утверждении правил охоты", согласно которым охотиться на бурых медведей предлагается 7 месяцев в году - с 1 августа до 28/29 февраля.

В настоящее время охота на медведей была разрешена до 30 ноября. После этого срока дикие животные впадали в спячку.

Решение о продлении охоты может привести к тому, что охотники станут убивать медведей, впавших в спячку, прямо в берлогах.