Минкомсвязи объяснило "перемещение" ингушских городов в соседние регионы на Госуслугах

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Некорректное отображение на едином портале государственных и муниципальных услуг некоторых населенных пунктов Ингушетии было связано с применением в федеральной информационной системе общероссийского классификатора административно-территориального деления объектов.

"Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникации РФ, рассмотрев ваш запрос, выражает сожаление по поводу некорректного отображения в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг" территориальной принадлежности некоторых населенных пунктов Ингушетии", - сказано в ответном письме ведомства, опубликованном на странице депутата Госдумы Юшаа Газгиреева в инстаграме.

Отмечается, что неточность была связана с применением в ЕПГУ общероссийского классификатора административно-территориального деления объектов. В соответствии с запросом депутата от Ингушетии проведены мероприятия по переходу с ОКАТО на общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО), которые были завершены 5 февраля 2020 года.

По завершении упомянутых мероприятий территориальная принадлежность населенных пунктов отображается на ЕПГУ корректно.

Ранее в сети распространялась информация, что на едином портале государственных и муниципальных услуг населенные пункты Ингушетии отнесены к Чечне и Северной Осетии. Это вызвало негодование у жителей республики. Они массово начали отправлять жалобы администраторам портала с требованием разобраться и разъяснить ситуацию.

К примеру, ингушский Карабулак и сельское поселение Барсуки были отнесены и к Ингушетии, и Чечне. Населенный пункт Долаково - сразу к трем регионам: Ингушетии, Чечне и Северной Осетии. А вот ингушское Плиево, по версии портала Госуслуги, является только чеченским и входит в Назрановский район Чечни, хотя муниципального образования даже со схожим названием там никогда не было.

Как сообщал журналистам депутат Госдумы от Ингушетии Юшаа Газгиреев, в связи с этим он направил на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова письма с просьбой разобраться в причинах появления ошибок на сайте Госуслуг.

Принимая во внимание важность и болезненность вопросов границ и территории, депутат попросил Чайку провести прокурорскую проверку с целью выяснения причин появления упомянутых ошибок на портале Госуслуг РФ, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц, а Носкова - обеспечить их устранение в сжатые сроки.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Юг" директор республиканского МФЦ Башир Кодзоев, некорректное навигационное определение некоторых сел и городов Ингушетии, а также отображение их в составе близлежащих регионов исправлено на едином портале.

Он подчеркнул, что впредь у жителей республики не будут возникать проблемы с регистрацией и другими операциями на сайте.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) - это федеральная государственная информационная система. Она обеспечивает гражданам, предпринимателям и юридическим лицам доступ к сведениям о государственных и муниципальных учреждениях и оказываемых ими электронных услугах.