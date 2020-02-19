Двое полицейских задержаны в Петербурге из-за взятки в 1,5 млн руб.

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Двое полицейских задержаны в Петербурге по подозрению в получении крупной взятки, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД региона.

Как следует из сообщения, накануне около 17 часов в Петроградском районе сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД при получении 1,5 млн рублей от коммерсанта задержали сотрудника Центра по противодействию экстремизму. По данным ведомства, эти деньги он требовал от бизнесмена за непривлечение к уголовной ответственности и проведение проверки в отношении его конкурента.

Позже в тот же день был задержан предполагаемый соучастник получения взятки - оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

В ГУ МВД подчеркивают, что в случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законом. Их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.