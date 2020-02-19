Процесс по делу трансгендерной женщины Мишель в суде Брянска оставили закрытым

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Брянска начал пересмотр дела трансгендерной женщины Мишель. Она обвиняется в распространении детской порнографии из-за публикации в соцсетях картинок в жанре хентай. Рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме.

"Процесс оставили закрытым, ходатайство об открытии процесса не удовлетворили. Первый раз процесс был и закрытым, и в особом порядке - то есть суд доказательства даже не рассматривал, так как было добровольное признание вины. Сейчас Мишель отказалась от согласия на особый порядок", - сообщила "Интерфаксу" подруга Мишель, организатор общественной кампании в ее защиту Лада Преображенская.

Ходатайство о возвращении дела в прокуратуру на новое расследование также не было удовлетворено.

29 ноября суд в Брянске приговорил Мишель (настоящее имя активисты просят не раскрывать в СМИ из соображений безопасности), к трем годам лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних. Ее дело, возбужденное еще в 2018 году, вызвало широкий общественный резонанс. Поводом для уголовного преследования Мишель послужили картинки в японском анимационном жанре хентай, основным элементом которого являются эротические сцены. Экспертиза установила, что на рисунках изображены "лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста".

После вынесения приговора в ожидании заседания апелляционного суда Мишель находилась в одиночной камере СИЗО. Если бы апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, Мишель направили бы в мужскую колонию, где нет одиночных камер. Мишель не завершила трансгендерный переход с помощью операции, у нее была только гормональная терапия. Она не сменила паспорт, то есть по документам оставалась мужчиной. Активисты развернули кампанию в ее поддержку, опасаясь, что пребывание в мужской колонии стало бы опасным для ее жизни и здоровья.

22 января Брянский областной суд вернул на пересмотр дело Мишель. Апелляционная инстанция отменила приговор и вернула дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. Суд также изменил Мишель меру пресечения, освободив ее из СИЗО.

"Новая газета" со ссылкой на юриста Марию Чащилову отмечала, что Мишель инвалид третьей группы, у нее был рак мочевого пузыря. "У Мишель онкология в ремиссии. Из-за нехватки гормонов у нее обострятся хронические заболевания, в первую очередь рак", - отметила она.