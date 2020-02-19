Шесть петербургских полицейских и их экс-начальник заподозрены в получении 7,6 млн руб. взятки

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Шесть полицейских отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД по Центральному району Петербурга и бывший заместитель командира этого подразделения задержаны по делу о получении крупной взятки, сообщила в среду пресс-служба ГСУ СКР города.

По версии следствия, они вместе с неустановленными сотрудниками полиции с 2017 по 2019 годы получили от индивидуального предпринимателя не менее 7,6 млн рублей за общее покровительство и непривлечениек административной ответственности. Дело расследуется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Решается вопрос об аресте экс-заместителя командира батальона, остальные фигуранты дела отпущены под подписку о невыезде, сообщает ГСУ СКР.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области по факту возбуждения дела в отношении сотрудников полиции проводится проверка.