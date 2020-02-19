Госдума 3 марта рассмотрит возможность получении негосударственных пенсий в 55 и 60 лет

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании 3 марта планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который дает право людям, которые заключили или собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), получать пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста: женщинам с 55, мужчинам - с 60 лет.

Поправки ко второму чтению законопроекта (N722163-7) были утверждены на заседании комитета по финансовому рынку и размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента в среду.

После повышения с 1 января 2019 г. возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 60 лет в законе о НПФ осталась трактовка, в соответствии с которой НПФы могут выплачивать негосударственную пенсию с этого же срока (60 и 65 лет), при этом по договорам, заключенным до 1 января, срок оставался 55 и 60 лет.

Согласно предложенному рядом депутатов законопроекту, право на получение негосударственной пенсии после 1 января 2019 г. приобретали и мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст не был прописан в договорах. В подготовленной ко второму чтению версии законопроекта планка получения негосударственной пенсии может снижаться еще больше для ряда категорий граждан, которые имеют право на досрочный выход на пенсию: например, при работе во вредных условиях (мужчины - 50, а женщины - 45 лет) или для многодетных матерей, летного состава, инвалидов.