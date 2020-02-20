Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 среды по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74576 человек, смертельный исход зафиксирован в 2118 случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 394 человека, смертельных случаев - на 114. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 108 человек, в провинциях Хэбэй, Шаньдун, Фуцзянь, Юньнань, Шэньси и городе Шанхае - по одному.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 56,3 тыс. человек, состояние более 11,86 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 16 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 99 случаев заболевания: в Гонконге - 65 (при двух случаях смертельного исхода и пяти выздоровевших), в Макао - 10 (при шести выздоровевших), на Тайване - 24 (один случай смерти, два выздоровели).