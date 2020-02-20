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Алтайский край начал готовиться к паводку после аномальных снегопадов

Алтайский край начал готовиться к паводку после аномальных снегопадов
Фото: МЧС РФ/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Алтайского края предупредило о возможном обильном паводке, пообещало ежедневно следить за ситуацией и в случае необходимости направлять на сложные участки людей и технику. Также чиновники отметили, что на случай наводнений в отдельных муниципалитетах мало резервных фондов и не хватает мест во временных убежищах.

Паводок может вызвать резкое потепление, поскольку зимой в регионе выпало аномальное количество снега. В регионе почти везде, кроме Рубцовской зоны и локально предгорий, "снегозапасы в 1,5 - 2,7 раза превышают среднемноголетние показатели", сообщили в пресс-центре правительства. "При неблагоприятных погодных условиях запасы еще могут увеличиваться на протяжении 4 - 5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и обильных осадков", - предупредили чиновники.

В этот же день краевая прокуратура сообщила, что в Барнауле прокуроры наказали 19 управляющих компаний и чиновников городского комитета ЖКХ за нечищеные от снега крыши жилых многоэтажек. Проверку провели после обильных снегопадов.

"Выявлены многочисленные факты непринятия своевременных мер по очистке крыш домов от снега и сосулек, придомовых территорий от наледи, что создает угрозу возможного схода снежного покрова, обрушения крыш, балконов, которые могут повлечь травмирование людей и причинение ущерба имуществу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Алтайский край Барнаул ЖКХ

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