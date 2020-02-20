Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Из-за схода с рельсов вагона-рефрижератора под Тюменью задержались семь поездов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вагон-рефрижератор сошел с рельсов в ночь на четверг на станции Богандинской под Тюменью, в связи с чем произошла задержка поездов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о сходе вагона грузового поезда поступило в 01:00 по местному времени, пострадавших нет, говорится в пресс-релизе.

В 06:15 (04:15 по Москве) вагон был поставлен на новые колеса и отправлен в тупик; в 06:43 (04:43 по Москве) движение поездов восстановлено.

В свою очередь на сайте Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД) сообщается, что в результате происшествия были задержаны поезда №138 Нижневартовск - Новокузнецк, №92 Москва - Северобайкальск, №70 Москва - Чита, №77 Абакан - Москва, №1 Владивосток - Москва, №118 Москва - Новокузнецк, №7351 Вагай - Утяшево.

Время задержки в пути составило от полутора до шести часов.

Тюмень

Новости

ФАС предложила увеличить портовые сборы по новой методике

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

Алтайский край начал готовиться к паводку после аномальных снегопадов

Алтайский край начал готовиться к паводку после аномальных снегопадов
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 74,5 тыс. человек

Частный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Магадане

Счетная палата назвала исполнение расходов бюджета в 2019 году худшим за 11 лет

Разработчики нового КоАП попросили отложить на два месяца сроки внесения законопроектов

Разработчики нового КоАП попросили отложить на два месяца сроки внесения законопроектов

Что произошло за день: среда, 19 февраля

Путин ответил Беглову о расходах на арт-парк словами "для Питера не жалко"

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям

Российский экипаж для отправки на МКС заменят по медицинским показаниям
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');