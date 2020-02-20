Из-за схода с рельсов вагона-рефрижератора под Тюменью задержались семь поездов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вагон-рефрижератор сошел с рельсов в ночь на четверг на станции Богандинской под Тюменью, в связи с чем произошла задержка поездов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщение о сходе вагона грузового поезда поступило в 01:00 по местному времени, пострадавших нет, говорится в пресс-релизе.

В 06:15 (04:15 по Москве) вагон был поставлен на новые колеса и отправлен в тупик; в 06:43 (04:43 по Москве) движение поездов восстановлено.

В свою очередь на сайте Свердловской железной дороги (СвЖД, филиал РЖД) сообщается, что в результате происшествия были задержаны поезда №138 Нижневартовск - Новокузнецк, №92 Москва - Северобайкальск, №70 Москва - Чита, №77 Абакан - Москва, №1 Владивосток - Москва, №118 Москва - Новокузнецк, №7351 Вагай - Утяшево.

Время задержки в пути составило от полутора до шести часов.