Начальница суздальского почтамта получила условный срок за воровство пенсий

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Суздальский районный суд во Владимирской области вынес приговор бывшей начальнице одного из районных отделений почтовой связи за присвоение денег пенсионеров, сообщает областная прокуратура.

Суд установил, что женщина в 2018 году, используя свое служебное положение, присваивала деньги, предназначенные для выплаты пенсий. В результате ее преступной деятельности 14 пенсионеров лишились около 300 тыс. рублей.

Бывшая начальница почтового отделения была признана виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Ущерб, причиненный пенсионерам, был полностью возмещен ФГУП "Почта России".