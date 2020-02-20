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Путин поручил ФСБ особо тщательно защищать компьютерные системы власти

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание защите компьютерных систем органов власти, государственных электронных сервисов, операторов связи, банковских организаций и крупных российских компаний от хакеров. Он сказал это на коллегии ведомства по подведению итогов работы за 2019 год.

Президент напомнил, что в последние годы отмечается рост угроз в сфере информационной безопасности и все чаще совершаются скоординированные масштабные кибератаки.

"Сейчас в ряде стран уже созданы специальные центры для проведения таких акций, разрабатываются стратегии превентивного применения киберсредств, - сказал он. - По мере бурного развития цифровых технологий мощность такого информационного оружия (кибератак), безусловно, будет только нарастать. Нам нужно это не просто учитывать, а соответствующим образом, с опережением строить свою работу по защите интересов России".

В частности, он потребовал "расширять возможности государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак".

Президент также поручил ФСБ "в рамках ее компетенции" обеспечить безопасность при развитии технологий связи пятого поколения и спутниковых коммуникаций.

Еще одной задачей ФСБ он назвал защиту информации о "новейших системах вооружений, техники, перспективных военных и промышленных технологиях, а также инновационных, научных разработках". По словам Путина, статистика показала, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. Он призвал контрразведчиков не снижать интенсивности работы в этом направлении, чтобы "обеспечить конкурентные преимущества для нашей страны".

Путин также поручил ФСБ укреплять авторитет России как надежного партнера в сфере информационной безопасности, а для этого прежде всего развивать сотрудничество в этой области с другими странами и организациями. Он надеется, что "заметный вклад в эту работу внесет созданный в 2018 году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам".

Президент отметил, что "все более востребованными становятся ресурсы международного банка данных по противодействию терроризму, к которому в прошлом году подключились еще семь спецслужб иностранных государств и один специализированный орган международной организации". Такое сотрудничество значительно повышает эффективность глобальной борьбы с терроризмом, добавил он.

"Количество запросов в основном от зарубежных партнеров выросло в 2,6 раза примерно с 10 000 до 36 000", - уточнил Путин.

Президент попросил органы безопасности "и впредь наращивать активную наступательную борьбу с террором при содержательной координирующей роли Национального антитеррористического комитета".

Владимир Путин ФСБ

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