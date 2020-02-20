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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Трое пропавших в Чечне жителей Дагестана объявлены в розыск

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - МВД Дагестана объявило в розыск троих жителей республики, которые пропали несколько дней назад в Грозном, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального МВД.

Там отметили, что, по словам родственников, мужчины приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В тот же день они последний раз выходили на связь.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что трое жителей Дагестана Хаким Аскеров, Нилан Алиев и Сеидайдин Мустафаев перестали выходить на связь после публикации видеоролика, где они курят на фоне мечети "Сердце Чечни".

МВД России Чечня Дагестан

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