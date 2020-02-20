В Вологде супруги получили 22 года колонии на двоих за убийство приемного сына

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вологодский областной суд огласил приговор по уголовному делу супругов Блохиных, обвиняемых в убийстве приемного шестилетнего сына Степана Кукина, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в четверг.

Юлия Блохина приговорена к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Евгению Блохину назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. При назначении наказания Блохину суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, признание его присяжными заслуживающим снисхождения, тяжесть совершенных им преступлений, в число которых убийство не входило.

С Блохиной в пользу брата Степана Кукина в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тысяч рублей.

По данным следствия, Кукин попал в семью жителей Вологды Юлии и Евгения Блохиных в апреле 2017 года, к тому моменту там уже воспитывались трое других детей. Из неприязни к приемному сыну на протяжении нескольких месяцев опекуны систематически его избивали, не оказывая медицинскую помощь.

Как сообщалось, 10 августа 2018 года Блохина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, избила мальчика руками и подручными предметами, в результате он впал в кому. После этого, как полагают следователи, Юлия убедила мужа скрыть следы преступления, а свою старшую дочь, которая в силу возраста не подлежала привлечению к уголовной ответственности, убедила оговорить себя и взять на себя вину в избиении мальчика. Случайно оказавшаяся в доме Блохиных знакомая медсестра вызвала бригаду скорой, Степана увезли в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Блохиной было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении вреда здоровью средней тяжести, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (пп. "п", "д" ч.2 ст. 105, пп. "в", "г" ч.2 ст. 112, пп. "г", "е" ч.2 ст. 117, ст. 156 УК РФ), Блохину - в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, истязании (пп. "в", "г" ч.2 ст. 112, пп "г", "е" ч.2 ст. 117 УК РФ).

Позднее Блохина направила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Это ходатайство было удовлетворено. 11 февраля коллегия присяжных заседателей Вологодского областного суда провозгласила обвинительный вердикт в отношении Блохиных. При этом присяжные признали, что мужчина заслуживает снисхождения, а женщина - нет.