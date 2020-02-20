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Похитившая 5,5 млн руб. экс-главбух Минюста признала вину и возместила ущерб

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Бывший главный бухгалтер Минюста РФ Наталья Лысова предстанет перед судом по обвинению в хищении более 5,5 млн рублей из фонда зарплаты ведомства, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, Лысова, "преследуя цель личного обогащения, злоупотребляя доверием руководства и пользуясь отсутствием в Министерстве юстиции контроля за ее действиями", незаконно начисляла себе и своим подчиненным деньги из зарплатного фонда. Как отмечает ведомство, с декабря 2018 по июнь 2019 года Лысова похитила более 5,5 млн рублей, но ходе следствия она полностью признала вину и возместила ущерб.

Минюст РФ Наталья Люсова

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