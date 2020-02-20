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Полицейского обвинили в разбойном нападении на таксиста в Люберцах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве отправлены под домашний арест двое обвиняемых в разбойном нападении на таксиста в Люберцах, один из которых оказался полицейским.

"16 февраля в Люберцах двое неизвестных в ходе бытового конфликта нанесли телесные повреждения таксисту, повредили его автомобиль и похитили... 10 тыс. руб., а затем скрылись", - сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления МВД.

Позднее подозреваемые были задержаны. Один из них оказался сотрудником отдела полиции по району Выхино-Жулебино Москвы, он был в гражданской одежде, так как не был тогда на службе.

В полиции заявили, что он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание по закону. Его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Представитель подмосковного главка СКР Ольга Врадий сообщила "Интерфаксу", что задержанным предъявлено обвинение в разбойном нападении на водителя такси и умышленном повреждении его имущества. По ходатайству следствия они отправлены под домашний арест.

По словам Врадий, обвиняемые, будучи пьяными, напали на таксиста, которых их вез. Они избили его руками, ногами и деревянной доской по телу и голове, а затем забрали из машины 10 тысяч рублей. Также они повредили само такси, несколько раз ударив по кузову автомобиля и разбив заднее стекло.

Люберцы Подмосковье

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