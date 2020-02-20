Методист в Омске выходила ослабленного детеныша капибар

Мэрия объявила конкурс на лучшее имя для него

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Методист омского детского эколого-биологического центра "Экоцентр" Виктория Пропп и другие специалисты за два месяца выходили детеныша капибары, который родился слишком слабым. Администрация Омска объявила конкурс на лучшее имя для грызуна.

Родившийся в декабре детеныш жил дома у Виктории, питался козьим молоком и искусственными смесями и за отчетный период успел съесть все запасы традесканции из оранжереи. Затем он некоторое время провел на карантине и сейчас осваивает отдельный вольер с теплым полом и ванной.

Родителей малыша зовут Капыч и Марфа.

В начале 2018 года "Экоцентр" объявил сбор средств на поиски невесты для Капыча, который год жил в одиночестве. Организации было нужно около 90 000 рублей. Как сообщал Om1.ru, 90% от этой суммы центру перевели мать и дочь из Воронежа, фанатки капибар.

"Экоцентр" работает с 1983 года на базе Городской станции юннатов. В зоопарке живет более 120 различных видов животных, некоторые занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Омской области.

Кш Лк