Поиск

Методист в Омске выходила ослабленного детеныша капибар

Мэрия объявила конкурс на лучшее имя для него

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Методист омского детского эколого-биологического центра "Экоцентр" Виктория Пропп и другие специалисты за два месяца выходили детеныша капибары, который родился слишком слабым. Администрация Омска объявила конкурс на лучшее имя для грызуна.

Родившийся в декабре детеныш жил дома у Виктории, питался козьим молоком и искусственными смесями и за отчетный период успел съесть все запасы традесканции из оранжереи. Затем он некоторое время провел на карантине и сейчас осваивает отдельный вольер с теплым полом и ванной.

Родителей малыша зовут Капыч и Марфа.

В начале 2018 года "Экоцентр" объявил сбор средств на поиски невесты для Капыча, который год жил в одиночестве. Организации было нужно около 90 000 рублей. Как сообщал Om1.ru, 90% от этой суммы центру перевели мать и дочь из Воронежа, фанатки капибар.

"Экоцентр" работает с 1983 года на базе Городской станции юннатов. В зоопарке живет более 120 различных видов животных, некоторые занесены в Международную Красную книгу, Красную книгу России и Красную книгу Омской области.

Кш Лк

Экоцентр Омск Воронеж

Новости

Российский военный спутник "Меридиан-М" успешно вывели на орбиту

В Кремле учли данные Титова о росте числа уголовных дел на предпринимателей

ФАС раскрыла детали картельного сговора на торгах "Ростелекома"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Сергей Шнуров вступил в "Партию роста"

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Госдума приняла закон о маткапитале после рождения первенца

Штурмовик Су-25 загорелся при взлете в Липецке

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

Более 1 трлн рублей из федерального бюджета оказались неизрасходованными в 2019 году

С Плесецка запущена первая в 2020 году ракета "Союз-2" с военным спутником

Страховщики оценили в $1,2 млрд убыток за три разбившихся вертолета за 4 месяца

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств

Задержка с поправками лишила проекты аварийного расселения бюджетных средств
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');