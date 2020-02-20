В РФ отзовут более 600 кроссоверов Subaru

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Субару Мотор" отзывает 616 автомобилей Subaru Forester, следует из сообщения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) РФ.

Ведомство информирует о согласовании программы соответствующих мероприятий. Отзыву подлежат автомобили, проданные в 2018-2019 гг.

"Причиной отзыва является клапан системы вентиляции картера (устройство управления потоком отвода картерных газов), который может разобраться и допустить попадание моторного масла в камеру сгорания. Если клапан системы вентиляции картера разобрался, и масло поступает в камеру сгорания, возможен выброс чрезмерного количества дыма, а в худшем случае - в автомобиле может ощущаться снижение мощности", - говорится в пресс-релизе.

Уполномоченные представители "Субару Мотор" проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. VIN-коды автомобилей опубликованы на сайте Росстандарта. На транспортных средствах будет заменен клапан системы вентиляции картера. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.

Ранее агентство "Автостат" сообщало, что за 11 месяцев 2019 года в России было продано почти 270 тыс. новых легковых автомобилей японских брендов. Это на 10% меньше, чем за тот же период 2018 года. Объем продаж автомобилей Subaru сократился на 4%.