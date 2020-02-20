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12 участников банды "Вторые горки" арестованы в Казани

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Двенадцать членов преступной группы "Вторые горки", включая лидера этой ОПГ, арестованы в Казани.

На сайте управления МВД по Татарстану сообщается, что правоохранительные органы выявили преступную группу из 19 жителей Казани, которая с марта 2014 по февраль 2019 года совершила 25 тяжких и особо тяжких преступлений в отношении частных предпринимателей. Суд арестовал 12 задержанных.

Уголовное дело было возбуждено по статьям 228.1 (незаконный оборот наркотиков), 222 (незаконный оборот оружия), 158 (кража), 163 (вымогательство), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 166 (неправомерное завладение автомобилем), 161 (грабеж), 162 (разбой), 213 (хулиганство) и 119 (угроза убийством) УК РФ. Кроме того, против семи человек возбуждено дело по статье 209 (бандитизм).

В пресс-службе МВД по Татарстану "Интерфаксу" уточнили, что арестованными являются лидер группировки "Вторые горки" Артур Кунаев и участники этой ОПГ.

Казань Вторые Горки

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