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ГИБДД расследует парковку "Хаммера" под колоннадой Казанского собора Петербурга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ГИБДД Петербурга и Ленобласти возбудила административное расследование после публикации снимков и видео с красным "Хаммером", который заехал под своды колоннады Казанского собора и там припарковался. Об этом сообщили в отделе информации управления.

Снимок "Хаммера", в частности, опубликовала "Фонтанка.ру", которая получила его от читателя. Журналисты не стали замазывать номер машины при публикации.

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Казанский кафедральный собор, построенный в начале XIX века, является крупнейшим храмом Петербурга, находится на Невском проспекте. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Кутузов.

Петербург ГИБДД Казанский собор

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