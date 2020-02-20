ГИБДД расследует парковку "Хаммера" под колоннадой Казанского собора Петербурга

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ГИБДД Петербурга и Ленобласти возбудила административное расследование после публикации снимков и видео с красным "Хаммером", который заехал под своды колоннады Казанского собора и там припарковался. Об этом сообщили в отделе информации управления.

Водителю красного Hummer грозит штраф за парковку между колоннами Казанского собора: https://t.co/rJqzqydorG pic.twitter.com/91KmgLBIsG — 78 | НОВОСТИ (@good78news) February 20, 2020

Снимок "Хаммера", в частности, опубликовала "Фонтанка.ру", которая получила его от читателя. Журналисты не стали замазывать номер машины при публикации.

За нарушение правил стоянки статья 12.19 КоАП предусматривает штраф до 5000 рублей.

Казанский кафедральный собор, построенный в начале XIX века, является крупнейшим храмом Петербурга, находится на Невском проспекте. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Кутузов.