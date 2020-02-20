Высокопоставленный самарский полицейский попался на взятке в 500 тыс. рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД по Самарской области подозревается во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Подозреваемый получил взятку в размере 500 тысяч рублей 31 января. Он должен был контролировать дело о мошенничестве. В частности, следить, чтобы по данному делу не исполнялись поручения следователей.

Полицейский получил взятку от своего подчиненного. В связи с этим следствие не исключает, что в рамках данного дела будут задержаны и другие сотрудники ГУВД.