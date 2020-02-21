В Череповце задержали подозреваемых в разрушении ледяных скульптур, посвященных 75-летию Победы

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Череповце (Вологодская область) четверо местных жителей задержаны по подозрению в разрушении ледяных скульптур на площади Молодежи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Жителей города 2001 и 2002 годов рождения задержали после изучения записей камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" и опроса населения. Их доставили в отдел полиции, выясняются мотивы их действий.

В Череповце вандалы разрушили скульптуры, посвященные 75-летию Победы https://t.co/3SZr7vLjCx pic.twitter.com/NzTdKtMaKW — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 17, 2020

В ночь на 16 февраля на площади Молодежи в Череповце неизвестные разломали все фигуры, созданные мастерами во время фестиваля ледяных скульптур. В этом году его участниками стали 15 команд из разных городов России. Скульптуры изо льда на тему юбилея Победы в Великой Отечественной войне мастера создавали в течение трех дней. Победителем конкурса стала команда, создавшая ледяную фигуру "Источник жизни" о блокадном Ленинграде.