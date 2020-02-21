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Убийца начальника СИЗО в Иркутской области после УДО избил до смерти человека

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Иркутской области вынес приговор ранее судимому за убийство местному жителю, который после условно-досрочного освобождения (УДО) вновь совершил особо тяжкое преступление, сообщает в пятницу прокуратура региона.

Установлено, что в 2010 году мужчина был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за групповое убийство в 2009 году начальника СИЗО-3 города Тайшета. В июне 2018 года он был освобожден условно-досрочно и спустя всего шесть месяцев, 1 января 2019 года, поссорился с 41-летним мужчиной в селе Талая Тайшетского района, избив его до смерти. Преступление было раскрыто по горячим следам.

36-летний обвиняемый признан судом виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности его смерть). Он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Иркутская область Тайшет Талая СИЗО

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