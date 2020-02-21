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Путин повысил в звании нескольких руководителей Росгвардии и МВД

Официальный представитель МВД России Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава.

В Росгвардии повышение в звании получили заместитель директора Росгвардии Олег Плохой (генерал-полковник), начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап (генерал-лейтенант), начальник главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев (генерал-лейтенант полиции).

Генерал-полковником юстиции стал замглавы МВД - начальник Следственного департамента министерства Александр Романов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных и начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

Также генерал-лейтенантом полиции стала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции.

Генеральские звания получил также ряд других сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП.

Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Олег Плохой Сергей Михолап Ирина Волк

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