Путин повысил в звании нескольких руководителей Росгвардии и МВД
Официальный представитель МВД России Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава.
В Росгвардии повышение в звании получили заместитель директора Росгвардии Олег Плохой (генерал-полковник), начальник главного управления подготовки войск Росгвардии Сергей Михолап (генерал-лейтенант), начальник главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаил Соболев (генерал-лейтенант полиции).
Генерал-полковником юстиции стал замглавы МВД - начальник Следственного департамента министерства Александр Романов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили начальник главного управления МВД по противодействию экстремизму Олег Ильиных и начальник главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.
Также генерал-лейтенантом полиции стала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.
Официальному представителю МВД РФ Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции.
Генеральские звания получил также ряд других сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, ФСИН, ФССП.
Указ размещен на официальном портале правовой информации.