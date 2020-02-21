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Главгосэкспертиза одобрила измененный проект российской части "Северного потока 2"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по повторно представленным проектным документам и результатам инженерных изысканий на строительство российской части газопровода "Северный поток 2", в том числе на морском и береговом участках в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В скорректированном проекте выделены два этапа строительства. Первый этап предусматривает строительство площадки диагностических и очистных устройств, одной нитки газопровода и пусконаладочные работы. На следующем этапе планируется укладка второй нитки газопровода и пусконаладочные работы.

Кроме того, в ходе корректировок проекта "Северного потока 2" уточнены габариты и положение проектируемых зданий и сооружений, необходимых для работы газопровода. Также изменены некоторые конструктивные, объемно-планировочные и архитектурные решения, в том числе - в части строительства подъездных дорог и организации дорожного движения в коридоре газопровода, устройства сетей связи, сигнализации и иных объектов и коммуникаций.

"Северный поток 2", новый экспортный газопровод из России в Европу мощностью 55 млрд кубометров газа в год, пройдет через Балтийское море на побережье Германии параллельно действующей трассе газопровода "Северный поток". Общая протяженность строящегося "Северного потока-2" составляет более 1200 км, диаметр трубы - 1200 мм.

Российская часть трассы, проект которой получил положительное заключение Главгосэкспертизы в 2018 году, включает подводный участок протяженностью около 114 км в пределах акватории Финского залива Балтийского моря и береговой отрезок протяженностью 3,84 км.

В 2020 году работы по строительству "Северного потока 2" планируется продолжить с учетом внесенных корректировок в проектную документацию.

Как сообщалось, стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Участники консорциума - "Газпром", а также европейские компании Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Главгосэкспертиза Северный поток 2 Ленинградская область

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