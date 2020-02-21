Житель Оренбургской области нашел в поле восемь авиабомб времен войны

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Взрывотехники ОМОН обезвредили в Оренбургской области восемь авиационных бомб. Об этом сообщает в пятницу региональное управление Росгвардии.

Боеприпасы нашел в поле один из местных жителей и сообщил о находке в правоохранительные органы.

Специалисты-взрывотехники установили, что найденные боеприпасы являются авиабомбами времен Великой Отечественной войны весом 50 кг каждая, говорится в сообщении.

Авиабомбы были уничтожены накладным зарядом на безопасном участке местности.