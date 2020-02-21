Заместитель одного из министров в Мурманской области стал фигурантом дела о взятке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В отношении заместителя министра имущественных отношений Мурманской области возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере за незаконные действия (п."в" ч.5 ст.290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, замминистра дал заведомо незаконные указания сотрудникам Центра технической инвентаризации и пространственных данных о продаже недвижимости на балансе этого учреждения по заведомо заниженной стоимости. "При этом подозреваемый дал указание подчиненным продать здание стоимостью 6 млн рублей за сумму, не превышающую 1,1 млн рублей, своему знакомому", - говорится в сообщении.

За совершение этих действий чиновник, полагает следствие, 19 февраля получил 200 тысяч рублей взятки.

Замминистра был задержан после получения денег в результате совместной работы УМВД и СКР при силовой поддержке ОМОН Росгвардии.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу" о задержании в Мурманске замминистра имущественных отношений региона. "По предварительным данным, заместитель министра получил взятку в размере 135 тыс. рублей", - сказал он, не называя фамилию задержанного.

По сведениям собеседника агентства, за эту сумму чиновник должен был поспособствовать реализации недвижимости в ЗАТО Североморск по заниженной стоимости с 6 млн рублей до 1 млн рублей.

По данным местных СМИ, задержанным является замминистра Сергей Бунтов.