Зоозащитники нашли погибших лошадей рядом с частной конюшней в Дзержинске

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Надзорные органы проводят проверку по факту обнаружения трупов лошадей, содержавшихся в частной конюшне в городе Дзержинске Нижегородской области, сообщает в пятницу региональный комитет госветнадзора.

Об обнаружении двух мертвых лошадей сообщили накануне в соцсети нижегородские зоозащитники. Предположительно, животные умерли в середине февраля.

"Лошади были скинуты в яму недалеко от конюшни и прикрыты еловыми ветвями", - говорится в сообщении.

По данным нижегородского госветнадзора, в настоящее время устанавливаются причины гибели животных.

В сообщении отмечается, что в ведомство ранее не поступали жалобы либо заявления по факту нарушения правил содержания лошадей владелицей частной конюшни. Всего у женщины было пять лошадей.

Ранее сообщалось, что 17 февраля зоозащитники обратились в полицию с просьбой проверить конюшню. По их данным, содержащиеся в ней животные сильно истощены, а хозяева не обеспечивают им должного ухода. При этом лошади используются для проката на городских праздниках.

Выехавшие на место полицейские обнаружили по указанному в заявлении адресу "конюшню с открытыми хлевами, в заброшенном неудовлетворительном состоянии". На момент осмотра животных в помещении не было.