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В Оренбурге два подростка арестованы по обвинению в избиении прохожего до смерти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Оренбурге Ленинский районный суд арестовал до 18 апреля двух подростков 2002 и 2003 годов рождения, сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, в начале недели они из-за малозначительного повода до смерти избили прохожего.

Арестованы предполагаемые зачинщики конфликта. Один из них учится в техникуме, второй - нигде не учится. Им вменяют умышленное причинение вреда здоровью, совершенное группой лиц, сообщили в областном управлении СКР. Также по делу задержаны еще два 15-летних подозреваемых.

Предварительно установлено, что ночью 18 февраля четверо подростков в компании с другими приятелями напали на 34-летнего прохожего у административного здания на проспекте Гагарина. По версии следствия, они действовали из хулиганских побуждений. Потерпевший был жестоко избит и умер в реанимации от травм.

Следователи просят откликнуться очевидцев конфликта.

Оренбург СКР

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