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Глава Минстроя России предложил пересмотреть подходы к ведению похоронного дела

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Механизм управления похоронным делом может быть пересмотрен на региональном уровне, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев.

"Мы знаем, как это все происходит в деревнях. Надо ли это на уровне субъектов? Может быть надо посмотреть, чтобы подход был несколько иной. Москва, Санкт-Петербург, Московская область - отдельное регулирование, зачем всю страну подгонять под эту историю? У нас федеративное государство", - сказал Якушев в пятницу на заседании Общественного совета при Минстрое.

В свою очередь президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш предложил Минстрою передать полномочия по ведению похоронного дела с местного самоуправления на губернаторов.

"Мы не понимаем законодательства, сфера разбита полностью и принадлежит местному самоуправлению за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Крыма. Мы должны определиться в конечном итоге и отдать субъекту Федерации, пускай губернатор об этом думает", - отметил Кодыш.

При этом глава Минстроя подчеркнул, что перекладывание полномочий на федеральный уровень не решает всех сложностей, поскольку проблема похоронного дела в стране находится гораздо глубже.

"У нас все время желание поднять все полномочия гораздо выше. Если мы думаем, что подняли полномочия на уровень федерального министерства, то жизнь сразу изменится в лучшую сторону, но проблема гораздо глубже сидит. Во-первых, надо прописать все правильно, что это за действия, а во-вторых, у нас проблема другая - у нас полномочия не подкреплены финансово", - заявил министр.

В апреле 2019 года стало известно, что Минстрой РФ подготовил законопроект "О похоронном деле", согласно которому в стране могут появиться частные кладбища. У них будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги. При этом оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения. В октябре прошлого года законопроект был внесен в правительство.

Минстрой Владимир Якушев Павел Кодыш

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