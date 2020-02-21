Суд арестовал двух самарских офицеров полиции, попавшихся на взятке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в пятницу заключил под стражу начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по региону Максима Шаталова и его заместителя Александра Москвитина. Они были задержаны с поличным при получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Суд заключил подозреваемых под стражу до 20 апреля, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, 10 февраля подозреваемые получили через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в 100 тыс. рублей от учредителя ООО.

В обмен на взятку полицейские должны были обеспечить заключение государственных контрактов между ФКУ и ООО на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов и об утилизации высвободившихся государственных регистрационных знаков, а также за беспрепятственное исполнение указанных контрактов.

Дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).