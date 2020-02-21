Поиск

Суд арестовал двух самарских офицеров полиции, попавшихся на взятке

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Самарский районный суд в пятницу заключил под стражу начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения" ГУ МВД России по региону Максима Шаталова и его заместителя Александра Москвитина. Они были задержаны с поличным при получении взятки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

Суд заключил подозреваемых под стражу до 20 апреля, уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, 10 февраля подозреваемые получили через посредника, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, взятку в 100 тыс. рублей от учредителя ООО.

В обмен на взятку полицейские должны были обеспечить заключение государственных контрактов между ФКУ и ООО на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов и об утилизации высвободившихся государственных регистрационных знаков, а также за беспрепятственное исполнение указанных контрактов.

Дело расследуется по пункту "а" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Самара МВД

Новости

Что произошло за день: пятница, 21 февраля

У снятой с поезда под Брянском китаянки с температурой не оказалось коронавируса

У снятой с поезда под Брянском китаянки с температурой не оказалось коронавируса

Прокуратура Софии назвала имена трех россиян, обвиняемых в отравлении торговца оружием Гебрева

Суд приговорил к реальным срокам мать и отчима ребенка, которого ставили на гречку

Заместители генпрокурора РФ Коржинек и Гулягин подали в отставку

Суд из-за риска коронавируса отправил в больницу четырехлетнюю девочку

Прокурор попросил 5,5 лет колонии для омича, ставившего пасынка коленями на гречку

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Диссовет НИИ Минздрава решил лишить докторской степени замминистра Краевого

Российские компании предложили Белоруссии уменьшать премию в цене нефти на $2 в год

В Кремле заявили, что пока нет речи о компенсациях нефтяникам за экспорт в Белоруссию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');