Максима Каца и группу его сторонников исключили из "Яблока"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Бюро партии "Яблоко" объявило об исключении из партии политтехнолога Максима Каца и группу его сторонников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Бюро партии "Яблоко" считает неприемлемой деятельность группы членов партии во главе с М. Кацем. Борьба этой группы за должности в региональном отделении в городе Москве в течение более трех лет сопровождается непрерывными скандалами, эпатажем и искусственными столкновениями", - говорится в официальном заявлении бюро.

Яблочники объявили, что "в условиях крайне сложной политической ситуации в стране, очевидного нарастания политических репрессий" такая линия поведения Каца и его группы "отвлекает силы от политической работы на бесплодные и бесконечные склоки". Речь идет, в частности, о конфликте, который стал достоянием СМИ.

Бюро заседало вечером в пятницу до поздней ночи. Вместе с Кацем исключены 15 его сторонников. В их числе муниципальный депутат Щукино, отметившаяся во время кампании в Мосгордуму Анастасия Брюханова. Всего уведомления о рассмотрении их членства в партии получили около двух десятков человек, по итогам индивидуального рассмотрения их дел нескольким партбилеты оставили.

Кац в своем телеграм-канале заявил, что продолжит политическую работу под брендом "Яблоко". "В обычной стране можно было бы просто пойти и создать другую партию с такими же взглядами, а к выборам вступить в блок, однако в России так не выйдет. По факту создание или участие в либеральных оппозиционных партиях в России запрещено всем, кроме "Яблока", поэтому нужно бороться за него", - написал Кац. Он обвинил тех, кто "управляет "Яблоком" административно" в том, что они "чувствуют себя собственниками партии".

Кац до 2016 года был муниципальным депутатом района Щукино и членом первого созыва Координационного совета российской оппозиции.

В "Яблоко" Кац пришел в 2016 году, тогда он сразу пообещал привести столько своих сторонников, чтобы обеспечить численное преимущество и возглавить московское отделение. Это стало причиной конфликта в отделении: устоявшееся руководство столичного "Яблока" почти два года отказывалось регистрировать молодых членов. В 2017 году его уже исключали из партии за "нанесение политического ущерба", однако затем восстановили.

В том же году Кац вместе с экс-депутатом Госдумы Дмитрием Гудковым придумали концепцию "политического Убера", сумев провести успешную для "Яблока" муниципальную избирательную кампанию. Затем у Каца и "Яблока" с Гудковым вышел конфликт и последний перестал сотрудничать с партией.

В 2019 году Кац возглавлял штаб "Яблока" на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге.

В ноябре 2019 года проходили выборы главы московского отделения. Долгое время эта должность была с приставкой врио из-за конфликта Каца и экс-главы отделения Сергея Митрохина. В итоге Кац снова выдвинул свою кандидатуру, но выборы проиграл, отделение возглавил зампред партии Сергей Иваненко. С конца января сторонники Каца начали требовать перевыборов, что, в конечном итоге, и привело к исключению группы партийцев.