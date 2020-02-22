Посольство России потребовало у МИД Италии объяснений после обыска у биатлонистов

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Посольство России в Италии сообщило, что потребовало у МИД страны и аппарата председателя правительства разъяснений в связи с обысками у российских биатлонистов в Антхольце-Антерсельве. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в твиттере.

Ранее посольство сообщило, что в Антерсельву направлен сотрудник генконсульства РФ в Милане для оказания содействия спортсменам.

Как сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону. По его словам, полиция пришла по заявлению одного из членов Международного союза биатлонистов в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России Александр Касперович использовал чужую аккредитацию.

Драчев добавил, что также проводится проверка по члену сборной России Александру Логинову в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал он.

Логинов на чемпионате мира выиграл спринтерскую гонку и стал третьим в пасьюте.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов уже был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года из-за обнаружения в пробе спортсмена, взятой в 2013 году, запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.