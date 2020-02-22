Землетрясение зафиксировали в Туве

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в 275 км к западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 11:21 по Москве в субботу, имел координаты 51.30 градуса северной широты и 90.54 градуса восточной долготы.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,5 балла по шкале MSK-64.

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Туве, где значительная сейсмоактивность сохраняется с конца 2011 года.