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Двое жителей Тверской области провалились под лед и погибли

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В Тверской области устанавливаются обстоятельства гибели двух человек на водоеме, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По предварительным данным, накануне в районе Вышневолоцкого водохранилища города Вышнего Волочка двое мужчин 1957 и 1963 года рождения провалились под лед. Их тела были обнаружены в тот же вечер.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тверская область СКР

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