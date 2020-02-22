В Челябинске в драке из-за девушек убили подростка

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Несовершеннолетний юноша погиб в результате драки в Челябинске, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Накануне вечером произошел конфликт, в ходе которого был убит 17-летний юноша. Его товарищ был госпитализирован с ножевыми ранениями. "Молодые люди попытались вступиться за девушек, к которым пристала компания нетрезвых мужчин. Один из участников конфликта ранил их ножом", - сообщил собеседник агентства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемый в совершении преступления задержан.