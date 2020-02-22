Шторм оставил без света более 1500 жителей Новгородской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Штормовой ветер оставил без энергоснабжения более 1,5 тыс. жителей Новгородской области, сообщило в субботу региональное ГУ МЧС на сайте.

"Из-за усиления ветра нарушено электроснабжение в 45 населенных пунктах 8 районов области. По данным энергетиков, без электричества остались свыше 1,56 тыс. человек", - говорится в информации ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС, погибших и травмированных поваленными ветром конструкциями и деревьями пока нет. Электроэнергия подается во все социально значимые объекты области.

Ведутся работы по ликвидации аварий. ГУ МЧС работает в режиме повышенной готовности.

По прогнозу местных синоптиков, в ближайшие часы скорость ветра может усилиться до 22 метров в секунду. Оперативные службы предупредили новгородцев о необходимости строгого соблюдения правил личной безопасности во время прохождения очередного атлантического циклона.