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В ОНК рассказали о частой онкологии среди арестованных предпринимателей

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Многие из предпринимателей, попадая под стражу, заболевают онкологическими заболеваниями на фоне постоянного стресса.

"Вообще в СИЗО на фоне стресса здоровье ухудшается у всех. Мы проводили в свое время исследование, и оно показало, что у московских бизнесменов очень часто на фоне испытываемого стресса диагностируется рак, хотя никаких предпосылок к нему не было, когда они были на воле", - сказала в интервью "Интерфаксу" член комиссии, член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Вместе с тем, она отметила, что значительное количество граждан узнает, что больны туберкулезом, ВИЧ и гепатитом, только когда попадают в СИЗО.

Она пояснила, что первичный осмотр, или как его еще называют входной контроль, человек проходит, когда попадает в СИЗО. В это время он несколько дней находится в карантине, где проходит диспансеризацию, сдает все анализы, и только после этого его переводят в обычную камеру.

Меркачева рассказала, что часто именно в СИЗО выявляют болезни, о которых люди и не знали, находясь на свободе. Например, туберкулез, ВИЧ и гепатит.

"Я, например, заходила в камеру к одному менеджеру, достаточно успешному, и он рассказал, что до того, как попал в СИЗО, понятия не имел, что у него может быть ВИЧ", - рассказала она.

ОНК

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