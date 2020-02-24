Разработчик рассказал о новых российских локаторах для обнаружения беспилотников

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Концерн "Автоматика" планирует представить новое поколение радиолокационных модулей для обнаружения беспилотников, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов.

"Кроме того, в системы внедряются современные материалы и новые СВЧ-технологии, позволяющие снизить массогабаритные характеристики изделий и улучшить эксплуатационные возможности комплексов противодействия БЛА", - сказал Кабанов в интервью "Интерфаксу".

Концерн "Автоматика" входит в госкорпорацию "Ростех". Концерн - один из ведущих производителей средств противодействия беспилотникам в РФ. Разработки концерна применяются российскими силовыми ведомствами, они испытывались в том числе в Сирии.

Российские военные неоднократно сообщали об атаках боевиков на российскую авиабазу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов.