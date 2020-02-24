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Более 30 автомобилей пострадали в массовом ДТП в Башкирии из-за сильной метели

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 автомобилей столкнулись на дороге Самара-Уфа-Челябинск из-за сильной метели, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Всего на трассе произошло 10 аварий, в результате ДТП 18-летней девушке потребовалась медицинская помощь.

Позднее произошло еще четыре аварии: столкнулись 10 автомобилей.

Накануне региональное управление МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий. "По республике в понедельник ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, снег переходящий в мокрый снег, местами метель, отложение мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в снеге, метели 500м и менее", - говорилось в сообщении ведомства.

Уфа Башкортостан

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