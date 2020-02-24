Трое погибли при ДТП в Калужской области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в Козельске (Калужская область) в понедельник вечером, погибли три человека, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным полиции, водитель ВАЗ 2107 выехал на встречную полочу, где столкнулся с Chevrolet Lacetti. После этого потерявшая управление "семерка" вылетела на тротуар, где сбила пешехода.

Водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте ДТП, пешеход умер по дороге в больницу.