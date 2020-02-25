Счетная палата выявила системные проблемы в работе государственных адвокатов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Счетная палата (СП) РФ выявила системные проблемы с работой адвокатов по назначению: право на квалифицированную юридическую помощь в уголовном судопроизводстве, гарантированное гражданину Конституцией, на практике в полной мере не реализуется.

К такому выводу ведомство пришло по итогам анализа использования средств федерального бюджета на оплату труда адвокатов по назначению в 2016-2019 годах. В частности, анализ показал, что само понятие "квалифицированная юридическая помощь" законодательно не установлено, а единственным исполнителем права на ее получение определен адвокат. При этом оценка качества их деятельности не определена, отметили в Счетной палате.

"Законодательством не предусмотрено проведение аттестации адвоката для подтверждения его квалификации, не установлено требование к специализации при назначении адвоката в качестве защитника в уголовном деле. Адвокатским сообществом утвержден только Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве. Также отсутствует оценка деятельности адвоката по оказанию им квалифицированной юридической помощи. Отсутствие такой оценки оказывает негативное влияние на качество услуг адвокатов по назначению и не может гарантировать ее надлежащий уровень", - сообщила на коллегии СП аудитор Татьяна Блинова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Так называемые государственные адвокаты или адвокаты по назначению назначаются судом и органами дознания для защиты обвиняемых в рамках уголовного процесса в случае, если фигурант сам не выбрал себе защитника.

СП также обратила внимание на то, что размер возмещения процессуальных издержек не индексировался в течение шести лет - с 1 января 2013 по 1 января 2019 год, несмотря на соответствующее постановление правительства (№1240). Это на 33% снизило фактический доход, который получают адвокаты по назначению, подчеркнули в ведомстве.

"Это не могло положительно влиять на качество оказываемой ими (адвокатами - ИФ) помощи в уголовном судопроизводстве. С 1 января 2019 года размеры выплат были повышены почти в два раза, но не путем индексации, а за счет увеличения размера базовой ставки вознаграждения", - считает аудитор.

Одновременно СП отметила недостаточную прозрачность расходов бюджета на оплату государственных адвокатов. Так, в заявлениях на возмещение процессуальных издержек адвокатам за их участие в деле по назначению вместо реквизитов адвокатских образований может указываться личный счет защитника. Это напрямую противоречит принятому правительством положению о возмещении процессуальных издержек.

Это не только позволяет скрывать реальные сведения о доходах адвокатов, но и занижает налоговую базу для начисления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и взносов на обязательное пенсионное страхование, отметила Блинова. "Так, в проверяемый период почти 3 тысячи адвокатов получили вознаграждение на личные счета, а не на расчетные счета адвокатских образований, как это предусмотрено. В результате налоговая база была занижена на 423,33 млн рублей", - констатировала аудитор.

Кроме того, законодательство не обязывает суды публиковать акты о выплате процессуальных издержек, что снижает прозрачность расходов федерального бюджета на эти цели и контроль за законностью использования госсредств.

"Учитывая системность выявленных проблем, Счетная палата приняла решение направить информационные письма в правительство РФ, Минфин, Верховный суд и Судебный департамент, а также Федеральную палату адвокатов для принятия соответствующих управленческих решений", - сообщили в контрольном ведомстве. Также предложения по совершенствованию механизма финансирования государственных адвокатов направлены в Госдуму и Совет Федерации.