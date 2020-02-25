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Больше ста пьяных водителей задержали в Подмосковье за два дня

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции остановили свыше 100 пьяных водителей во время массовых проверок на трезвость на дорогах Подмосковья в прошедшие выходные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В субботу и воскресенье сотрудники Госавтоинспекции Московской области задержали 106 водителей, которые, предположительно, находились в состоянии опьянения, из них 53 водителя отказались проходить медицинское освидетельствование", - сообщает пресс-служба, уточняя, что 64 водителя были задержаны 23 февраля.

Всем задержанным грозит штраф и лишение прав.

В выходные массовые проверки прошли в 30 муниципалитетах Подмосковья. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили восемь транспортных средств, находящихся в розыске, четырех водителей задержали за перевозку и хранение наркотических веществ.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что в понедельник рейды не проводились.

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